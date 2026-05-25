PJ detém cinco suspeitos de tráfico de droga após apreensão de lancha ao largo da Madeira

Portugal deve participar sempre. Israel é que não podia estar presente.

Acho que Portugal devia juntar-se a outros países e boicotar o evento.

A forma de Portugal protestar deve ser não atribuindo qualquer ponto a Israel.

A guerra não tem nada a ver com a música. Por isso, Portugal e Israel devem permanecer.

Há países europeus que estão a exagerar nas críticas contra Israel.