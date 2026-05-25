MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Ocorrências

PJ detém cinco suspeitos de tráfico de droga após apreensão de lancha ao largo da Madeira

    PJ detém cinco suspeitos de tráfico de droga após apreensão de lancha ao largo da Madeira
    Momento que a PJ deteve os cinco indivíduos. DR
Paulo Graça

Jornalista

Ocorrências
Data de publicação
25 Maio 2026
15:13

A Polícia Judiciária (PJ) deteve hoje pelo menos cinco indivíduos, alegadamente todos estrangeiros, suspeitos de envolvimento em tráfico de droga na costa da RAM. Recorde-se que o NRP Zaire chegou esta tarde a Santa Cruz, transportando a lancha rápida apreendida durante a última madrugada, numa operação realizada no mar, muito próxima da costa madeirense.

O JM apurou que elementos da Guarda Nacional Republicana (GNR), da Polícia Marítima e da Polícia Judiciária aguardaram o navio para proceder às diligências necessárias. Do NRP Zaire saíram cinco indivíduos, que ficaram sob custódia da PJ, bem como a embarcação rápida alegadamente utilizada em operações de transporte de droga em alto mar.

OPINIÃO EM DESTAQUE
Carmo Marques

HISTÓRIAS DA MINHA HISTÓRIA

Treze
22/05/2026 07:30

Após o meu último texto, publicado neste espaço, em que discorri sobre as várias significações que atribuímos ao número sete, não pude deixar de pensar...

Continuar a ler
Ver todos os artigos

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

Acha que Portugal não devia participar na Eurovisão, em protesto pela presença de Israel?

Enviar Resultados
RJM PODCASTS

Mais Lidas

Últimas