PJ detém cinco suspeitos de tráfico de droga após apreensão de lancha ao largo da Madeira

A Polícia Judiciária (PJ) deteve hoje pelo menos cinco indivíduos, alegadamente todos estrangeiros, suspeitos de envolvimento em tráfico de droga na costa da RAM. Recorde-se que o NRP Zaire chegou esta tarde a Santa Cruz, transportando a lancha rápida apreendida durante a última madrugada, numa operação realizada no mar, muito próxima da costa madeirense.
O JM apurou que elementos da Guarda Nacional Republicana (GNR), da Polícia Marítima e da Polícia Judiciária aguardaram o navio para proceder às diligências necessárias. Do NRP Zaire saíram cinco indivíduos, que ficaram sob custódia da PJ, bem como a embarcação rápida alegadamente utilizada em operações de transporte de droga em alto mar.
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