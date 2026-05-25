Turista resgatado após noite perdido entre Santo António e Curral das Freiras

A equipa de resgate e socorro em montanha dos Bombeiros Voluntários Madeirenses (BVM) encontrou, na manhã desta segunda-feira, um turista francês que estava desaparecido desde a noite de domingo, numa zona montanhosa entre Santo António e o Curral das Freiras.
Segundo apurou o JM, o homem, de 25 anos, encontrava-se a percorrer um trilho pedestre na freguesia de Santo António quando terá saído do percurso sinalizado, acabando por se desorientar em direção ao Curral das Freiras, no concelho de Câmara de Lobos.
Leia mais sobre este assunto na edição impressa do JM de terça-feira.
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