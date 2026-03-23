Presidente da República condecorou medalhados dos Mundiais de pista coberta

O Presidente da República, António José Seguro, condecorou hoje os atletas Agate de Sousa, Gerson Baldé e Isaac Nader com a Ordem do Mérito, pelas medalhas conquistadas no Campeonato do Mundo de pista coberta, na Polónia.

Numa cerimónia realizada no Palácio de Belém, em Lisboa, António José Seguro recebeu a comitiva portuguesa que participou nos Mundiais de atletismo que decorreram em Torun, na Polónia, tendo condecorado com a Grande Oficial da Ordem do Mérito os três altetas medalhados.

Seguro enalteceu a “melhor campanha de sempre” de Portugal num campeonato do mundo de atletismo em pista coberta, referindo que Agate de Sousa, Gerson Baldé e Isaac Nader “fizeram história para o país”.

“O que me impressionou mais não foi só o que fizeram em pista, é de onde vieram e o que sacrificaram. Ninguém chega ao topo do mundo por acidente, mas sim quem junta talento, trabalho, coragem e determinação”, referiu o Presidente da República.

António José Seguro destacou, individualmente, cada um dos três medalhados nos mundiais de atletismo, começando por referir que a “determinação e consistência” que Agate de Sousa demonstrou, e que lhe valeu o ouro no salto em comprimento, com uma marca de 6,92 metros, “são o espelho de uma atleta completa”.

“A Agate competiu no desporto universitário, projetando algo em que creio que podemos ser melhores: a capacidade de estudar e de competir ao mais alto nível”, frisou.

Sobre Gerson Baldé, o Presidente da República afirmou que este se “impôs num grande palco e frente a uma concorrência de peso”, para alcançar o ouro no salto em comprimento, com um salto de 8,46 metros.

Já sobre Isaac Nader, medalha de prata nos 1.500 metros, Seguro referiu que a “exigência e inconformismo” que o meio-fundista revelou ao admitir estar desiludido por não ter alcançado o ouro “é o que faz os grandes atletas”.

Numa cerimónia na qual esteve presente o presidente do Comité Olímpico de Portugal (COP), Fernando Gomes, Seguro lançou o repto para os Jogos Olímpicos de 2028.

“Também agradeço a presença do presidente do COP, a quem desejo felicidades para os próximos Jogos, na expectativa de poder receber os nossos atletas com igual emoção. É uma expectativa e uma responsabilidade que lhe deixo”, afirmou o Presidente da República.

Já Domingos Castro, presidente da Federação Portuguesa de Atletismo (FPA), afirmou-se honrado pelo convite para estar no Palácio de Belém, dizendo mesmo que essa visita foi a “quarta medalha” da comitiva nacional, mas lançou um apelo ao primeiro-ministro, Luís Montenegro, também presente na cerimónia.

“Na pista coberta, Portugal não tem uma única arena. Braga e Pombal são os únicos locais onde temos pistas para fazer os nossos campeonatos. Senhor primeiro-ministro, olhe para nós”, apontou Domingos Castro.

O Presidente da FPA referiu que Portugal tem “dos melhores atletas do mundo”, que são “sempre candidatos a medalhas”, mas que é preciso condições para a prática do atletismo, que ficaram ainda mais precárias depois dos danos que a tempestade Kristin causou na infraestrutura de Pombal.

“Estes jovens, daqui a alguns anos, terão de ser substituídos e nós temos de cativar os nossos jovens e temos de ter condições para os cativar, para que, no futuro, sejam eles os medalhados”, rematou Domingos Castro.