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SC Braga falha final da Liga Europa

    SC Braga falha final da Liga Europa
    Minhotos falharam a oportunidade de jogar a final da Liga Europa pela segunda vez na história. RONALD WITTEK / EPA
Lusa

Desporto
Data de publicação
07 Maio 2026
22:06

O Sporting de Braga falhou hoje o apuramento para a final da Liga Europa em futebol, ao perder por 3-1 no reduto dos alemães do Friburgo, em encontro da segunda mão das meias-finais.

Golos de Lukas Kübler, aos 19 e 72 minutos, e Johan Manzambi, aos 41, deram a volta ao triunfo caseiro por 2-1 dos ‘arsenalistas’, que atuaram com 10 desde os seis, por expulsão de Dorgeles, e reduziram aos 79, por Pau Víctor.

Na final, marcada para 20 de maio, em Istambul, na Turquia, o Friburgo vai defrontar os ingleses do Aston Villa, que venceram esta noite o Nottingham Forest, de Vítor Pereira, por 4-0, depois de terem perdido na 1.ª mão, por 1-0.

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