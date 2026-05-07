PSP põe fim a distúrbios em alojamento local no Funchal

Um grupo jovens estudantes oriundos do continente foi identificado, esta tarde, pela Polícia de Segurança Pública (PSP), após alegados distúrbios num alojamento local situado no final da Rua da Carreira, no Funchal. Segundo apurou o JM, os jovens encontravam-se alcoolizados e terão passado grande parte da tarde a consumir bebidas alcoólicas, acabando por protagonizar comportamentos que causaram alarme entre os restantes residentes da zona. A informação foi confirmada ao JM por fonte policial.
De acordo com testemunhos recolhidos no local, os jovens faziam barulho excessivo e envolviam-se em brincadeiras consideradas perigosas, chegando mesmo a saltar entre varandas do edifício, colocando em risco a própria integridade física. Os moradores terão alertado os jovens em várias ocasiões para cessarem os comportamentos, mas sem sucesso, o que levou ao acionamento da PSP.
Várias patrulhas da Polícia deslocaram-se ao local para controlar a situação. Apenas com a chegada da polícia os distúrbios cessaram, tendo os sete jovens sido identificados pelas autoridades.
Fonte próxima do processo indicou ainda que o proprietário do alojamento local foi contactado pelas autoridades e que os jovens poderão ser retirados do espaço ainda hoje.
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