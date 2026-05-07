Avaria em autocarro agrava trânsito nos Viveiros

Além do congestionamento habitual na VR1, na zona dos Viveiros, para quem pretende aceder à via rápida, uma avaria num autocarro de passageiros veio agravar ainda mais a circulação automóvel naquele local, a esta hora.

Segundo relatou um condutor ao JM, o trânsito encontra-se bastante condicionado na zona dos Viveiros, afetando também os acessos à Fundoa e a São Roque. A circulação está demorada não apenas para quem pretende entrar na VR1, mas igualmente para os automobilistas que seguem noutras direções.