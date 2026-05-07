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Avaria em autocarro agrava trânsito nos Viveiros

    Avaria em autocarro agrava trânsito nos Viveiros
    Autocarro avariou na rotunda dos Viveiros. FOTO MS
Paulo Graça

Jornalista

Ocorrências
Data de publicação
07 Maio 2026
19:08

Além do congestionamento habitual na VR1, na zona dos Viveiros, para quem pretende aceder à via rápida, uma avaria num autocarro de passageiros veio agravar ainda mais a circulação automóvel naquele local, a esta hora.

Segundo relatou um condutor ao JM, o trânsito encontra-se bastante condicionado na zona dos Viveiros, afetando também os acessos à Fundoa e a São Roque. A circulação está demorada não apenas para quem pretende entrar na VR1, mas igualmente para os automobilistas que seguem noutras direções.

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