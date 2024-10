No próximo dia 18 de outubro, terá lugar a X Edição do Seminário de Educação da ANP Madeira, um evento que reunirá especialistas, professores e gestores para debater os ‘os trilhos da Educação’. Esta edição que apresenta o tema ‘Desbravar os Trilhos da Educação’, será realizado no Museu de Imprensa de Câmara de Lobos com início às 09h00 e promete ser uma oportunidade única de troca de conhecimentos e experiências na área da Educação.

O Seminário promete ser um evento muito enriquecedor, com um painel de oradores de grande prestígio e diversidade de áreas, que vão apresentar os seguintes temas: o professor Doutor Domingos Fernandes, presidente da Federação Nacional de Educação, abordará ‘Os Professores e os Desafios do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória’; Jorge Coutinho, especialista em Coaching e Desenvolvimento Humano, apresentará ‘Desbravar com propósito’; a Cristina Simões, docente do Centro de Formação de Associações de Escola Planalto Beirão, discutirá ‘Práticas Inclusivas em sala de aula: que trilhos desbravar?’; a Elsa Fernandes, Vice-Reitora da UMA, falará sobre ‘IA na Educação: necessidade ou moda?’; o Paulo Portas, ex Vice-Primeiro-Ministro, tratará de ‘O Estado da Educação e a Transformação do Mundo Moderno’; e Liliana Carvalho, Coordenadora do CREE Funchal, apresentará ‘Os recursos específicos na construção de uma escola inclusiva’.

“Será, com certeza, um painel rico em apresentações nas mais diversas áreas, prometendo um marco significativo para a comunidade educativa. Este evento será uma oportunidade valiosa para educadores e profissionais da área trocarem conhecimentos e experiências, contribuindo para o desenvolvimento contínuo da educação na região. O evento já está esgotado e contará com a presença de mais de 200 educadores e professores inscritos”, destaca a organização.

Para a sessão de abertura, estão confirmadas as presenças do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, do presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Leonel Silva e o presidente da ANP – Madeira, Luís Alves.

Em forma de conclusão, Luís Alves, presidente da Associação Nacional de Professores (ANP) Madeira, destacou a importância dos seminários anuais organizados pela associação que ao longo dos últimos anos abordam temas relevantes tanto para a educação regional quanto nacional. “Nesta X Edição, a ANP Madeira está a apresentar um conjunto diversificado de oradores de excelência, discutindo temas muito pertinentes no contexto atual das escolas. Luís Alves também mencionou que, no dia 7 de dezembro, a ANP Madeira, em parceria com a Câmara Municipal do Funchal, organizará a I Edição do Funchal Educação”, refere a organização.

As inscrições para este evento ainda estão abertas, mas as vagas estão quase esgotadas. Os interessados podem se inscrever online através do site www.anprofessores.pt.