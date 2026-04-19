Margarida Costa conquista etapa da Taça do Mundo

Poucas horas após o irmão Sebastião Costa ter subido ao lugar mais alto do pódio em cadetes, Margarida Costa também brilhou na 1.ª eliminatória da Taça do Mundo de patinagem artística livre, que decorre por estes dias em Buenos Aires, Argentina.
A atleta do Santacruzense, em representação da Seleção Nacional, depois de ter triunfado no programa curto de juvenis femininos ao longo da semana, com 45,79 pontos, também foi a melhor no programa longo disputado este sábado. No total, Margarida Costa amealhou 119,87 pontos, com distância considerável para a 2.ª classificada, a brasileira Isabella Costa, que averbou 100,32 pontos.
Já este domingo é a vez da irmã mais velha, Madalena Costa, entrar no rinque argentino para o programa longo. A campeã mundial, recorde-se, venceu o programa curto com vantagem significativa sobre a concorrência.
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