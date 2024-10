A encerrar o período antes da ordem do dia, no parlamento madeirense, o PSD apresentou um voto de louvor à Associação Regional de Canoagem da Madeira e à Federação Portuguesa de Canoagem pela organização do Campeonato do Mundo de Canoagem de Mar na RAM.

Nuno Maciel destacou as mais valias de um evento desta dimensão na Madeira, elogiando por isso as entidades responsáveis pela organização e os efeitos do evento a nível promocional da Região, com recorde de inscritos de 35 nacionalidades.