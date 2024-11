No âmbito do Dia Mundial em Memória das Vítimas da Estrada – 17 de novembro, dia instituído pela Assembleia Geral das Nações Unidas a 26 de outubro de 2005 –, a Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, através da Direção Regional de Educação, em parceria com a Escola Básica e Secundária de Santa Cruz, leva a efeito, terça-feira (19 de novembro), pelas 15 horas, uma Cerimónia de Homenagem às vítimas de acidentes e crimes rodoviários, à Polícia de Segurança Pública e às Equipas de Emergência Médica, que terá lugar no auditório da Escola Básica e Secundária de Santa Cruz.

Esta iniciativa enquadra-se na Estratégia Regional de Educação para a Segurança Rodoviária, designada Plano Regional de Educação Rodoviária (PRER), que visa consciencializar crianças e jovens alunos dos estabelecimentos de educação e ensino da Madeira e do Porto Santo.

Na ocasião, serão lembrados aqueles que partiram, e também aqueles que viram a sua saúde afetada, bem como os seus familiares e amigos que sofrem com estas ocorrências repentinas, violentas e traumáticas, na sequência de acidentes e crimes rodoviários. Para além disso, presta-se também homenagem à Polícia de Segurança Pública e às Equipas de Emergência Médica, tanto pré-hospitalar, como hospitalar, as quais prestam um serviço inestimável ao zelarem pela segurança e pela vida dos madeirenses e porto-santenses, bem como de todos os que nos visitam.