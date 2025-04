Bom dia!

- A partir das 9h15, no Museu da Eletricidade – Casa da Luz, Funchal, ocorre o encontro sobre ‘Sustentabilidade, Energia, Água, Manutenção e Segurança - Requisitos Legais, Desafios e Soluções para a Indústria, Comércio, Serviços e Hotelaria’.

- Pelas 9h30, na Assembleia Legislativa da Madeira, realiza-se a reunião da Comissão Permanente, que tem na ordem de trabalhos a preparação da instalação da Assembleia Legislativa da Madeira para a XV Legislatura e a tomada de posse do XVI Governo Regional da Madeira.

- Na Rotunda do Largo Charles Conde de Lambert, às 11h00, tem lugar o ato comemorativo da Revolta da Madeira.

- A sala da Assembleia Municipal do Funchal acolhe, a partir das 14h30, a conferência das Migrações ‘Políticas de Integração’, no âmbito da Semana da Interculturalidade, promovida pela EAPN-Portugal -Rede Europeia Anti-Pobreza, em parceria com a Câmara Municipal do Funchal.

- O Festival de Robótica 2025, que decorre no Madeira Tecnopolo, tem a sua sessão de abertura marcada para as 15h00.

- Às 15h00, no Centro de Estudos de História do Atlântico, no Funchal, é inaugurada uma exposição com trabalhos de José Vilhena.

- Na Feira do Livro do Funchal, no Palco Principal da Avenida Arriaga, pode assistir ao lançamento dos livros:

* 16h00 - ‘Escrito a Pedra e Ínsulas... entre Funchal e Veneza’, de Irene Lucília Andrade e moderação de Ana Isabel Moniz

*17h00 - ‘Cadente’, de Mário Rufino e moderação de Isabel Fragoeiro.

*18h00 - ‘Uma mão cheia de contos’, de Valentina Ferreira, Alda Olival, Hugo Duarte, Isilda de Freitas, Miguel Pestana e Rita Costa.

*20h00 - espetáculo ‘Bicho da Terra tão pequeno’, da Contigo Teatro.

- No Colégio dos Jesuítas, no Funchal, às 18h00, a CADMUS reedita o livro de Sandro Nóbrega ‘O Estranho Caso da Flutuação’.

- Na Igreja Matriz de Machico, às 20h00, o concerto musical ‘Via Crucis’, protagonizado pelo Coro de Câmara da Madeira com os músicos Olena Soldatkita, Valery Perzhan, Jaime Dias e Robert Andres, sob a direção da maestrina Zélia Gomes.