O vento vai continuar a afetar o aeroporto Cristiano Ronaldo nas próximas horas, avisa Ricardo Tavares, diretor do Observatório Meteorológico do funchal do IPMA, que, apesar disso, garante que o pior já passou. Segundo o responsável, vento deve abrandar a partir desta tarde, embora com algum vento forte pontualmente.

No final desta tarde, a diminuição significativa vai garantir a navegação aeroportuária sem grandes problemas, entende.

Refira-se que, esta manhã, já foram cancelados 10 voos entre partidas e chegadas e ontem foram 59.

A rajada de vento mais forte atingiu os 70 km/h e foi registada na estação meteorológica de Santa Catarina, ao meio-dia de hoje, comentou Ricardo Tavares, em declarações à RJMFM.