Utentes do Porta Amiga em atividade na Biblioteca Municipal do Funchal

Esta quarta-feira, a Biblioteca Municipal do Funchal acolheu a atividade ‘Ler +: uma forma de olhar o mundo’ com a participação de 10 utentes do Centro Porta Amiga do Funchal.

Conforme dá conta a Câmara Municipal do Funchal, “esta atividade, pensada para todas as idades, oferece uma leve e interativa exploração de diversas obras literárias, com o objetivo de despertar a curiosidade, a criatividade e o espírito crítico dos participantes”.

E acrescenta: “’Ler +’ incentiva à reflexão e à compreensão do mundo ao nosso redor, promovendo a leitura como uma ferramenta para transformar a sociedade e torná-la mais justa e inclusiva. Através da análise de obras literárias, os participantes são convidados a olhar o mundo com novas perspetivas, fomentando o diálogo e a troca de ideias”.

A atividade é aberta ao público e acontece de terça a sexta-feira, mediante inscrição prévia. O formulário para inscrição pode ser encontrado no catálogo online disponível aqui:

Cada sessão tem a duração de 60 a 90 minutos, com um limite máximo de 25 participantes por sessão. As sessões têm início às 10h00 e às 14h30.