Cerca de uma dezena de utentes do Espaço Sénior das Cruzes visitaram na manhã desta sexta-feira a redação do JM.

A visita incluiu as várias secções e departamentos do Jornal, tendo os utentes acompanhado um pouco do dia-a-dia da equipa que produz o Jornal e que ajuda a levá-lo a todos os leitores.

Este centro comunitário engloba atualmente mais de 70 utentes, entre os 45 e os 91 anos.