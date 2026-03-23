Trocar por Miúdos: Hora muda na madrugada de 29, contra vontade da UE

É já na madrugada do próximo domingo que o tempo transita para o horário de verão, com os relógios a adiantar uma hora. Portanto, da 01h00 passa-se diretamente às 02h00, tal como acontece todos os anos.

Só não se sabe até quando serão feitos estes acertos sazonais, isto porque a União Europeia continua a insistir em manter o mesmo horário o ano inteiro.

Ainda a semana passada a Comissão Europeia deu a saber que acredita que seja possível alcançar um consenso entre os Estados-membros, para acabar com a mudança da hora.