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Trocar por Miúdos: Hora muda na madrugada de 29, contra vontade da UE

    Trocar por Miúdos: Hora muda na madrugada de 29, contra vontade da UE
Lígia Neves

Jornalista

Região
Data de publicação
23 Março 2026
12:39

É já na madrugada do próximo domingo que o tempo transita para o horário de verão, com os relógios a adiantar uma hora. Portanto, da 01h00 passa-se diretamente às 02h00, tal como acontece todos os anos.

Só não se sabe até quando serão feitos estes acertos sazonais, isto porque a União Europeia continua a insistir em manter o mesmo horário o ano inteiro.

Ainda a semana passada a Comissão Europeia deu a saber que acredita que seja possível alcançar um consenso entre os Estados-membros, para acabar com a mudança da hora.

Leia mais na edição impressa desta segunda-feira do seu JM.
OPINIÃO EM DESTAQUE
Marco Teles
Geógrafo / Colaborador Europe Direct Madeira

E agora?
23/03/2026 03:30

Pois, boa pergunta! Agora, há que “engolir em seco” a mais recente trapalhada de Trump. Mais uma, diga-se, para juntar ao extenso rol de decisões desastrosas...

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