A Região Autónoma da Madeira evidenciou-se entre o leque de regiões cujos trabalhos foram distinguidos pelo júri da fase nacional da 13.ª edição do Concurso Literário “A Ética na Vida e no Desporto” com a distinção de três trabalhos, informa a Direção Regional de Desporto, em nota de imprensa.

No segmento de estudantes em estabelecimentos de ensino público, particular e cooperativo, o júri nacional atribuiu o 3.º lugar ao trabalho “A Cadeira Vazia: Quando a Ética Entra em Campo”, da autoria da Mariana Aguiar, da Escola Básica e Secundária da Ponta do Sol, e uma menção honrosa ao trabalho “À Porta do Liceu”, da autoria de Beatriz Marques, da Escola Secundária Jaime Moniz. Uma menção honrosa foi igualmente atribuída ao trabalho “Eu Amo o Desporto com Fair-Play”, da autoria do A.J., do Estabelecimento Prisional do Funchal, que integra o segmento de estudantes em centros educativos e estabelecimentos prisionais.