A Região Autónoma da Madeira está, atualmente, com uma taxa de abandono precoce escolar abaixo da meta da Comissão Europeia para 2030. A nota foi deixada esta manhã pelo secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia na entrega de prémios de mérito aos alunos da Escola Básica e Secundária de Machico.

“O objetivo é que que nos 27 países que compõem neste momento a União Europeia, em 2030, a taxa de abandono escolar esteja nos 10%. Ora, nós neste momento já estamos nos 8,6%”, abaixo da meta definida para daqui a cinco anos, reforçou Jorge Carvalho. “O que nós esperamos efetivamente é que quando lá chegarmos ela possa ainda ser mais baixa”, admitiu o governante, afirmando que tem sido esse um dos objetivos da tutela, como também das escolas, dos alunos e das suas famílias.

Recorde-se que os dados mais recentes, relativos a 2024, dão conta que, na Região, a taxa precoce de abandono escolar, ou seja, antes da conclusão do ensino secundário, estava nos 8,6%, quando, há 10 anos, estava nos 24%. “Isto significa que nós passamos de 24 alunos que não concluíam o ensino secundário para oito”, enfatizou o responsável.

Na cerimónia, foram premiados 154 alunos, dos quais 12 foram distinguidos como os melhores discentes da escola, em concreto, um de cada ano escolar, com dois do 5º ano, por ter havido empate nas notas, e alunos dos cursos profissionais. O melhor aluno do 12º ano da escola de Machico, dirigida por José Maria Dias, recebeu um prémio de 500 euros oferecido por uma empresa de telecomunicações.

Foram premiados os alunos Ana Beatriz Costa e Ana Rita Teles, do 5º anjo; Margarida de Sousa, do 6º ano; Luís Spínola, do 7º ano; Rodrigo Teixeira, do 8º ano; Matilde Viveiros, do 9º ano; José Guilherme Pereira, do 10º ano; Linda Viveiros, do 11º ano; Maria Eduarda Viveiros, do 12º ano; Tomás Vidinha, do curso profissional nível 4-1º ano; João Rodrigo Santos, do 2º ano e Vítor Hugo Santos, do 3º ano do curso profissional de nível 4.