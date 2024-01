Estão já cancelados dois voos de Lisboa e um do Porto. Uma informação que já está disponível no site da ANA, que apenas mantém a chegada do voo 1697 com origem em Lisboa e chegada prevista à 1 da manhã desta terça-feira.

Cancelados estão os voos 1709, vindo do Porto, o 1685 e o 1687, ambos de Lisboa.

Nas partidas, igualmente cancelados estão o 1710 para o Porto, com saída programada às 08h45, e os dois para Lisboa: 1686, às 10h05, e o 1688 às 11h00.

Recorde-se que na sequência da previsão de mau tempo, que atingirá a Madeira esta terça-feira, no âmbito da depressão Irene, a Aeroportos da Madeira recomendam aos passageiros que verifiquem o estado do seu voo, antes de rumarem ao aeroporto.

“Condições meteorológicas adversas podem condicionar a operação aeroportuária -partidas e chegadas. Confirme o estado do seu voo antes de se dirigir ao aeroporto”, alerta a Aeroportos da Madeira.