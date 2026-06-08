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Binter cancela voo para o Porto Santo e deixa 60 em terra

    Binter cancela voo para o Porto Santo e deixa 60 em terra
Miguel Silva

Diretor

Região
Data de publicação
08 Junho 2026
21:10

O voo que estava previsto partir para o Porto Santo ao final da tarde de hoje acabou por ser cancelado pela companhia aérea.

A decisão apanhou de surpresa todos os cerca de 60 passageiros. Entre eles, está o presidente da Câmara do Porto Santo, que se mostra indignado com a decisão.

Em declarações ao JM, Nuno Batista explica que o avião chegara antes de Canárias e não compreende o cancelamento, uma vez que estão a acontecer outras partidas no Aeroporto da Madeira.

“O voo foi aberto e os passageiros foram para o autocarro” para o transporte na pista, conta o autarca. Mesmo assim, a viagem foi cancelada.

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