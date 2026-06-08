JPP requer na Assembleia da República estudo sobre ferry

Um requerimento assinado pelo deputado do Juntos Pelo Povo (JPP), Filipe Sousa, relacionado com o estudo realizado pelo Governo da República para a ligação marítima de passageiros e carga entre a Madeira e o continente, será votado esta terça-feira na Comissão de Infraestruturas, Mobilidade e Habitação da Assembleia da República, dá conta o partido.
O parlamentar pretende garantir “total transparência sobre o estudo económico-financeiro para a ligação marítima ferry entre a Madeira e o continente, exigindo que o Governo disponibilize ao Parlamento toda a documentação produzida no âmbito deste processo”
O prazo para a conclusão do referido estudo da iniciativa do Governo Central terminou no passado dia 31 de maio, recorda o JPP, defendendo que “não é aceitável que um estudo que poderá condicionar decisões futuras sobre uma reivindicação histórica dos madeirenses e porto-santenses permaneça apenas no conhecimento do Governo, sem qualquer escrutínio parlamentar ou público”.
“Os madeirenses têm o direito de saber quais são as conclusões deste estudo e quais os fundamentos que irão sustentar as decisões do Governo sobre uma matéria tão importante para a mobilidade das pessoas, para a economia regional e para a redução dos custos da insularidade”, defende Filipe Sousa.
O parlamentar recorda que a ligação ferry representa uma aspiração antiga da Região Autónoma da Madeira, sendo frequentemente apontada como uma “alternativa capaz de reforçar a continuidade territorial, aumentar a concorrência nos transportes e criar novas oportunidades para famílias, empresas e operadores económicos”.
Através deste requerimento, o JPP pretende que a Assembleia da República tenha acesso não apenas ao estudo económico-financeiro já entregue ao Governo, mas também aos respetivos anexos técnicos, financeiros e jurídicos, bem como a toda a documentação complementar produzida durante a execução do contrato.
Filipe Sousa considera que “não pode haver decisões tomadas à porta fechada sobre um assunto que diz diretamente respeito aos madeirenses”, defendendo que o Parlamento deve acompanhar desde o primeiro momento a análise do estudo e as opções que venham a ser tomadas pelo Executivo.
“O Governo não pode pedir confiança sem disponibilizar informação. A transparência é uma obrigação democrática e um dever de respeito para com a Madeira e o Porto Santo”, sublinha o Deputado do JPP.
“O JPP espera que os restantes grupos parlamentares acompanhem esta iniciativa, permitindo que a Assembleia da República tenha acesso aos elementos necessários para avaliar de forma rigorosa uma matéria estratégica para o futuro da Região”, lê-se em nota de imprensa.
A região do Funchal irá estar hoje com céu geralmente pouco nublado e o vento será fraco, inferior a 15 km/h, de acordo com as previsões do Instituto Português...
Os Partidos políticos são indispensáveis a um Regime Democrático. Têm de existir, ser livre a Sua constituição e funcionamento. Mas dentro de soluções...
A Lei n.º 23/2026, publicada a 1 de junho, veio alterar o regime do Subsídio Social de Mobilidade, agora rebatizado de Mecanismo de Continuidade Territorial....
Ao longo da minha vida profissional trabalhei em vários países islâmicos. Líbia, Paquistão, Afeganistão e Ilhas Comores fazem parte dessa lista. Infelizmente,...
Há uma pergunta simples que raramente fazemos quando discutimos natalidade, produtividade ou demografia: será que Portugal é, verdadeiramente, um país...
Durante o malfadado tempo da covid-19, a sociedade foi pródiga em inventar coisas. Criaram os cumprimentos de cotovelo ou de punho fechado, os fatos de...
Um Madeirense que se tornou, por mérito próprio, num ícone mundial....
Em tempos, dizia-me um agricultor que quem está perdido no alto não vê o que se passa lá em baixo. E foi precisamente isso que ficou demonstrado no recente...
DO FIM AO INFINITO
Naquele tempo, o Rapaz conheceu uma miúda chamada Piedade e estiveram a conversar durante três horas, enquanto lá dentro, no bar, decorria um concerto...
Miguel Albuquerque anunciou estar indisponível para liderar a mesa do congresso e a mesa do conselho nacional do PSD, se Montenegro não resolvesse os temas...
O terceiro episódio da Casa da Luz é focado no consumidor, com especial atenção à experiência e às necessidades do cliente.
Desta vez, o convidado é Davide...
O governo venezuelano não tem prevista nenhuma negociação com a oposição para uma transição democrática, e menos ainda com a Prémio Nobel da Paz, Maria...
O voo que estava previsto partir para o Porto Santo ao final da tarde de hoje acabou por ser cancelado pela companhia aérea.
A decisão apanhou de surpresa...
Foram apresentadas duas propostas para o procedimento concursal, lançado em março deste ano para a contratação de serviços de assessoria e consultoria...
Um requerimento assinado pelo deputado do Juntos Pelo Povo (JPP), Filipe Sousa, relacionado com o estudo realizado pelo Governo da República para a ligação...
Já é conhecida a chave vencedora do concurso 46/2026 do EuroDreams.
A chave vencedora do sorteio do EuroDreams desta segunda-feira é composta pelos números...
Cerca de 70 mil pessoas encheram hoje o estádio do Real Madrid para um encontro com o Papa com comunidades católicas locais, na despedida de Leão XIV da...
A easyJet iniciou, no passado sábado, dia 6 de junho, mais uma novidade do seu programa de verão de 2026: a rota direta que liga o Aeroporto da Madeira...
Paulo Barreto vai vivenciar o primeiro 10 de Junho desde que foi nomeado representante da República para a Região Autónoma da Madeira.
Na quarta-feira,...
No âmbito das comemorações do Dia da Criança, a Quinta da Caldeira e a associação CRESCER desenvolveram ao longo desta segunda-feira uma atividade no espaço...
A escola básica e secundária D. Lucinda Andrade, em São Vicente vai promover amanhã, pelas 15h00, a exibição do Documentário sobre o ensino no Concelho...