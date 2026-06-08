JPP requer na Assembleia da República estudo sobre ferry

Um requerimento assinado pelo deputado do Juntos Pelo Povo (JPP), Filipe Sousa, relacionado com o estudo realizado pelo Governo da República para a ligação marítima de passageiros e carga entre a Madeira e o continente, será votado esta terça-feira na Comissão de Infraestruturas, Mobilidade e Habitação da Assembleia da República, dá conta o partido.

O parlamentar pretende garantir “total transparência sobre o estudo económico-financeiro para a ligação marítima ferry entre a Madeira e o continente, exigindo que o Governo disponibilize ao Parlamento toda a documentação produzida no âmbito deste processo”

O prazo para a conclusão do referido estudo da iniciativa do Governo Central terminou no passado dia 31 de maio, recorda o JPP, defendendo que “não é aceitável que um estudo que poderá condicionar decisões futuras sobre uma reivindicação histórica dos madeirenses e porto-santenses permaneça apenas no conhecimento do Governo, sem qualquer escrutínio parlamentar ou público”.

“Os madeirenses têm o direito de saber quais são as conclusões deste estudo e quais os fundamentos que irão sustentar as decisões do Governo sobre uma matéria tão importante para a mobilidade das pessoas, para a economia regional e para a redução dos custos da insularidade”, defende Filipe Sousa.

O parlamentar recorda que a ligação ferry representa uma aspiração antiga da Região Autónoma da Madeira, sendo frequentemente apontada como uma “alternativa capaz de reforçar a continuidade territorial, aumentar a concorrência nos transportes e criar novas oportunidades para famílias, empresas e operadores económicos”.

Através deste requerimento, o JPP pretende que a Assembleia da República tenha acesso não apenas ao estudo económico-financeiro já entregue ao Governo, mas também aos respetivos anexos técnicos, financeiros e jurídicos, bem como a toda a documentação complementar produzida durante a execução do contrato.

Filipe Sousa considera que “não pode haver decisões tomadas à porta fechada sobre um assunto que diz diretamente respeito aos madeirenses”, defendendo que o Parlamento deve acompanhar desde o primeiro momento a análise do estudo e as opções que venham a ser tomadas pelo Executivo.

“O Governo não pode pedir confiança sem disponibilizar informação. A transparência é uma obrigação democrática e um dever de respeito para com a Madeira e o Porto Santo”, sublinha o Deputado do JPP.

“O JPP espera que os restantes grupos parlamentares acompanhem esta iniciativa, permitindo que a Assembleia da República tenha acesso aos elementos necessários para avaliar de forma rigorosa uma matéria estratégica para o futuro da Região”, lê-se em nota de imprensa.