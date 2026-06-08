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Primeiro 10 de Junho do novo representante da República

    Primeiro 10 de Junho do novo representante da República
    Paulo Barreto tomou posse no passado dia 24 de abril. Joana Sousa / Joana Sousa/JM-Madeira
Redação

Região
Data de publicação
08 Junho 2026
19:38

Paulo Barreto vai vivenciar o primeiro 10 de Junho desde que foi nomeado representante da República para a Região Autónoma da Madeira.

Na quarta-feira, o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, será assinalado no Palácio de São Lourenço, no Funchal, pelas 10h00, ao Hastear da Bandeira Nacional.

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