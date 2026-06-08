Primeiro 10 de Junho do novo representante da República

Paulo Barreto vai vivenciar o primeiro 10 de Junho desde que foi nomeado representante da República para a Região Autónoma da Madeira.
Na quarta-feira, o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, será assinalado no Palácio de São Lourenço, no Funchal, pelas 10h00, ao Hastear da Bandeira Nacional.
A região do Funchal irá estar hoje com céu geralmente pouco nublado e o vento será fraco, inferior a 15 km/h, de acordo com as previsões do Instituto Português...
Os Partidos políticos são indispensáveis a um Regime Democrático. Têm de existir, ser livre a Sua constituição e funcionamento. Mas dentro de soluções...
A Lei n.º 23/2026, publicada a 1 de junho, veio alterar o regime do Subsídio Social de Mobilidade, agora rebatizado de Mecanismo de Continuidade Territorial....
Ao longo da minha vida profissional trabalhei em vários países islâmicos. Líbia, Paquistão, Afeganistão e Ilhas Comores fazem parte dessa lista. Infelizmente,...
Há uma pergunta simples que raramente fazemos quando discutimos natalidade, produtividade ou demografia: será que Portugal é, verdadeiramente, um país...
Durante o malfadado tempo da covid-19, a sociedade foi pródiga em inventar coisas. Criaram os cumprimentos de cotovelo ou de punho fechado, os fatos de...
Um Madeirense que se tornou, por mérito próprio, num ícone mundial....
Em tempos, dizia-me um agricultor que quem está perdido no alto não vê o que se passa lá em baixo. E foi precisamente isso que ficou demonstrado no recente...
DO FIM AO INFINITO
Naquele tempo, o Rapaz conheceu uma miúda chamada Piedade e estiveram a conversar durante três horas, enquanto lá dentro, no bar, decorria um concerto...
Miguel Albuquerque anunciou estar indisponível para liderar a mesa do congresso e a mesa do conselho nacional do PSD, se Montenegro não resolvesse os temas...
O terceiro episódio da Casa da Luz é focado no consumidor, com especial atenção à experiência e às necessidades do cliente.
Desta vez, o convidado é Davide...
O governo venezuelano não tem prevista nenhuma negociação com a oposição para uma transição democrática, e menos ainda com a Prémio Nobel da Paz, Maria...
O voo que estava previsto partir para o Porto Santo ao final da tarde de hoje acabou por ser cancelado pela companhia aérea.
A decisão apanhou de surpresa...
Foram apresentadas duas propostas para o procedimento concursal, lançado em março deste ano para a contratação de serviços de assessoria e consultoria...
Um requerimento assinado pelo deputado do Juntos Pelo Povo (JPP), Filipe Sousa, relacionado com o estudo realizado pelo Governo da República para a ligação...
Já é conhecida a chave vencedora do concurso 46/2026 do EuroDreams.
A chave vencedora do sorteio do EuroDreams desta segunda-feira é composta pelos números...
Cerca de 70 mil pessoas encheram hoje o estádio do Real Madrid para um encontro com o Papa com comunidades católicas locais, na despedida de Leão XIV da...
A easyJet iniciou, no passado sábado, dia 6 de junho, mais uma novidade do seu programa de verão de 2026: a rota direta que liga o Aeroporto da Madeira...
Paulo Barreto vai vivenciar o primeiro 10 de Junho desde que foi nomeado representante da República para a Região Autónoma da Madeira.
Na quarta-feira,...
No âmbito das comemorações do Dia da Criança, a Quinta da Caldeira e a associação CRESCER desenvolveram ao longo desta segunda-feira uma atividade no espaço...
A escola básica e secundária D. Lucinda Andrade, em São Vicente vai promover amanhã, pelas 15h00, a exibição do Documentário sobre o ensino no Concelho...