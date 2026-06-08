Confira a chave vencedora do EuroDreams

Já é conhecida a chave vencedora do concurso 46/2026 do EuroDreams.

A chave vencedora do sorteio do EuroDreams desta segunda-feira é composta pelos números 2, 4, 9, 22, 28 e 34, acompanhados pelo número de sonho 4.

O prémio máximo do concurso corresponde a 20 mil euros por mês durante 30 anos.

Esta informação não dispensa a consulta das listas oficiais de resultados.