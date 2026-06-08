MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Nacional

Confira a chave vencedora do EuroDreams

    Confira a chave vencedora do EuroDreams
Redação

Nacional
Data de publicação
08 Junho 2026
20:24

Já é conhecida a chave vencedora do concurso 46/2026 do EuroDreams.

A chave vencedora do sorteio do EuroDreams desta segunda-feira é composta pelos números 2, 4, 9, 22, 28 e 34, acompanhados pelo número de sonho 4.

O prémio máximo do concurso corresponde a 20 mil euros por mês durante 30 anos.

Esta informação não dispensa a consulta das listas oficiais de resultados.

OPINIÃO EM DESTAQUE

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

João Gião é uma boa escolha para treinar o Nacional?

Enviar Resultados
RJM PODCASTS

Mais Lidas

Últimas