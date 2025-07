Bom dia e bom fim de semana!

- A Câmara Municipal do Funchal realiza, entre as 8h00 e as 15h00, nas freguesias do Monte, do Imaculado Coração de Maria e de Santa Luzia, a Campanha de Recolha de ‘Monstros’.

- O candidato a Presidente da República Henrique Gouveia e Melo, que está de visita à Madeira, tem uma agenda que começa às 9h00, nos Socorridos, seguindo, depois, para o Mercado dos Lavradores. Ainda de manhã, desloca-se à ARDITI, no Varadouro de São Lázaro. À noite, pelas 20h00, janta no Restaurante ‘O Lagar’, em Câmara de Lobos.

- A Sé do Funchal recebe, às 10h00, a Missa e Bênção dos Finalistas da Universidade da Madeira e da Escola Superior de Enfermagem de São José de Cluny.

- Pelas 15h00, no Bairro do Canto Muro, a inauguração da reabilitação nos bancos do jardim pela artista Olga Drak.

- O 1.º Troféu de Orientação ARCA d’Ajuda acontece a partir das 15h30.

- Arranca às 16h00, no Curral das Freiras, a 3.ª Mostra da Ginja e Gastronomia em Perfeita Harmonia, um evento que junta sabores e tradições.

- Das 16h00 às 23h00, pode visitar a Expomadeira, no Estádio do Marítimo (Barreiros), que este ano está a comemorar o seu 40.º aniversário.

- A abertura oficial das ‘24 Horas a Bailar – Festival Regional de Folclore’, em Santana, está agendada para as 18h00.

- Às 19h00, no Jardim Municipal, atua o grupo ‘Dracaena Draco’, no âmbito do Funchal Jazz 2025. O concerto é de entrada livre.

- No Saccharum Hotel, do Grupo Savoy Signature, às 21h00, a Orquestra Clássica da Madeira apresenta Madbrass7 e Percussão.

- Em Santa Cruz, às 22h00, na 10.ª Festa Gastronómica sobe ao palco a artista nacional Rita Guerra.

- Prossegue na Promenade de Machico a IX Festival de Arte e Pesca com muita animação musical e gastronomia.