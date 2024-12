O Sindicato dos Trabalhadores na Hotelaria, Turismo, Alimentação, Serviços e Similares da Madeira avançou com um pré-aviso de greve, convocada para o setor da hotelaria entre as 00h00 do dia 30 de dezembro e as 24 horas do dia 1 de janeiro de 2025.

De acordo com uma nota, o pré-aviso de greve será válido “enquanto se mantiver o impasse na revisão salarial para o setor”.