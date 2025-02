O Serviço Regional de Proteção Civil da Madeira, IP-RAM, completa 43 anos de serviço público no próximo dia 17 de fevereiro e assinala este marco com uma cerimónia repleta de momentos emblemáticos para reconhecer quem teve um papel importante na história da Instituição e aproveitar o momento para lançar o projeto futuro na continuidade das conquistas que colocam a Madeira na vanguarda da Emergência e Proteção Civil.

Os convidados serão recebidos no Campus da Proteção Civil, a partir das 11h00.

Segue-se a sessão solene no auditório da sede da Proteção Civil Regional, que será marcada pelo reconhecimento de funcionários aposentados, antigos presidentes e outras entidades memoráveis, em reconhecimento às suas valiosas contribuições ao longo das mais de quatro décadas de funcionamento desta estrutura regional.

Será também oportunidade de olhar para o futuro, lançando as linhas estratégicas 2025/2027 com as prioridades de ação do Conselho Diretivo, passando de imediato à prática com a assinatura de dois importantes protocolos, que vão ampliar o quadro de cooperação com a Escola Nacional de Bombeiros e com o Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa, parceiros fundamentais para a otimização do sistema regional e nacional.

O programa segue com uma demonstração prática das capacidades do helicóptero do SRPC, IP-RAM no âmbito das valências de busca e salvamento.

A agenda encerra com o habitual bolo de aniversário e o Madeira de honra, altura em que a equipa do SRPC, IP-RAM convida todos os presentes para um brinde à resiliência da nossa Região.