O SENSA Hotels, que representa as unidades hoteleiras Quinta do Furão e Aqua Natura Hotels, através do seu programa de responsabilidade social e ambiental denominado de ‘SENSAbility’ angariou, no ano de 2024, cerca de 20 mil euros, que distribuiu por 12 associações/instituições de cariz social e ambiental da Região.

“Todos os hóspedes são convidados a contribuir para esta causa, sendo que a grande maioria dos mesmos apoia esta iniciativa”, refere o grupo em nota de imprensa, sendo que as instituições apoiadas foram: Associação de Paralisia Cerebral da Madeira, a Fundação Mário Miguel, Fundação Cecília Zino, Centro da Mãe, Garouta da Calhau, Associação Acreditar, Associação Santana Cidade Solidária, Freira Conservation Project, Sagrada Família – Irmãs Hospitaleiras, Centro de Apoio ao Sem Abrigo, Dançando com a Diferença e Liga Portuguesa Contra o Cancro.

“Este projeto tem como principal objetivo proporcionar a todos condições de aprendizagem, de inclusão e de saúde, de forma a ajudar a formar cidadãos cada vez mais capazes e produtivos em todos os sentidos na sociedade e no meio em que estão inseridos”, acrescenta.

Para a administração, um ano de existência “é motivo de grande orgulho e de esperança neste projeto”. “Queremos que seja o primeiro de muitos anos de existência e que chegue a cada vez mais pessoas. Para 2025 será novamente um ano desafiante e o grande objetivo é aumentar este valor angariado. Desta forma, foi organizado um jantar convívio com todas as instituições apoiadas de forma a criar um momento de descontração e celebração”, conclui o SENSA Hotels.