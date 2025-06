Nos próximos dias 9 e 11 de junho, o professor Serge Mignani irá ministrar o seminário intitulado ‘A critical evaluation of the approaches to targeted protein degradation for drug discovery and development: PROTAC versus Molecular glue degraders’.

O evento vai decorrer em ambos os dias, às 15:00, na sala 0.57, localizada no piso 0 do Campus da Penteada. A participação é gratuita e aberta a toda a comunidade, mas exige inscrição prévia até ao dia 8 de junho, através do site do Centro de Química da Madeira (CQM)

Organizada pelo Centro de Química da Madeira, esta atividade complementar de formação, visa explorar as características, vantagens e limitações das moléculas de degradação direcionada (por exemplo de proteínas), uma abordagem inovadora com grande potencial terapêutico no tratamento de doenças oncológicas, estando atualmente em fase de ensaios clínicos para o tratamento dos cancros da mama (ARV471) e da próstata (ARV110). Ao contrário dos inibidores tradicionais que apenas bloqueiam a atividade de uma proteína-alvo, as moléculas PROTAC (Proteolysis-Targeting Chimeras) desencadeiam a degradação do próprio alvo.

O professor Serge Mignani colabora com a Universidade da Madeira e o CQM desde 2013 como Professor Catedrático Convidado, nas áreas da Química Medicinal, Farmacêutica e da Nanotecnologia aplicada à Medicina. Com mais de quarenta anos de carreira, destacou-se como investigador e diretor do departamento de Química Medicinal da Sanofi, uma das maiores farmacêuticas do mundo. Atualmente divide o seu trabalho entre a investigação, o ensino na China, França, Índia e Portugal, e a consultoria para empresas do setor farmacêutico em França e nos Estados Unidos da América.