Bom dia! É sexta-feira!

* Realiza-se hoje a conferência ‘Autonomia e Revisão Constitucional’, que terá lugar na sala IDEIA, junto à ALRAM, na Rua da Alfândega, nº 46 R/C, das 09h00 às 13h00. O leque de oradores será composto por Miguel de Sousa, Nélson Veríssimo, José Luís Rodrigues, Guida Vieira, José Manuel Rodrigues, Bernardo Martins, Gregório Gouveia e Júlia Caré.

* A secretária regional da Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, visita a nova Estrutura Residencial para Pessoas Idosas, promovida pela Associação de Socorros Mútuos 4 de Setembro, às 9h30, na Rua do Til.

* A Câmara Municipal do Funchal entrega projetos de arquitetura e de especialidade a famílias carenciadas das Zonas Altas. A iniciativa decorrerá no Gabinete Técnico das Zonas Altas, em Santo António, a partir das 11h30.

* Pelas 12h00, realiza-se a apresentação pública da 38.ª Semana Gastronómica de Machico, que terá lugar no Salão Nobre da Câmara Municipal de Machico.

* O Clube de Automóveis Clássicos da Madeira realiza a conferência de imprensa de apresentação da edição de 2025 dos “Clássicos na Magnólia”, às 15h00, no jardim da Quinta Magnólia. A apresentação contará também com a presença do secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus.

* O secretário regional de Economia, José Manuel Rodrigues, preside pelas 16h00, à celebração do Dia do Porto do Funchal, que se realizará na Pontinha.

* Prossegue a partir das 17h00, na Praça do Povo, no Funchal, o festival gastronómico SAL - Sabores do Atlântico.

* Está agendado para hoje, a partir das 18h00, no Pavilhão do Marítimo, a Assembleia Geral Extraordinária do Clube Sport Marítimo, na qual será discutida e votada a proposta de alienação de parte do capital da SAD.

* O secretário regional de Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, participa a partir das 19h30, na abertura do IX Encontro Gastronómico e Cultural das Freguesias do Concelho de Santa Cruz, que decorrerá no Largo do Santo da Serra.

* O projeto “Mandolisland”, promovido pela Associação de Bandolins da Madeira, apresenta um novo concerto às 20h00, no Auditório da Casa do Povo da Camacha.

* A Biblioteca Municipal de Câmara de Lobos realiza o segundo Sunset Literário deste ano, a partir das 20h00. As portas estarão abertas para uma viagem pelas memórias e lendas do Curral das Freiras, que será brindado pela “Isabelinha”, personagem criada pela Isabel Camacho, técnica de biblioteca da rede municipal.