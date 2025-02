Céu em geral muito nublado, com abertas até ao final da manhã, é a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para esta segunda-feira.

A semana começa com avisos laranja para precipitação nas regiões montanhosas e na costa sul (das 18h00 às 21h00) e laranja também para agitação marítima, na costa Norte (amanhã, das três da manhã à meia-noite de quarta-feira).

Hoje, estão previstos períodos de chuva a partir do final da manhã, sendo por vezes forte e acompanhada de trovoada, em especial na vertente sul e nas terras altas da ilha da Madeira, a partir do meio da tarde.

O vento será fraco a moderado (10 a 30 km/h) de sudoeste, tornando-se gradualmente moderado a forte (25 a 45 km/h), com rajadas até 90 km/h a partir do meio da tarde, e tornando-se forte (40 a 55 km/h) nas terras altas, com rajadas até 110 km/h, rodando para oeste no final do dia.

Está prevista uma pequena subida de temperatura. Na Madeira e no Porto Santo, a máxima será de 20ºC e mínima de 16ºC.

Quanto ao estado do mar, na costa Norte, haverá ondas de noroeste com 1,5 a 2,5 metros, aumentando gradualmente para 4 a 4,5 metros, e, na costa Sul, ondas de sudoeste com 1 a 2 metros, aumentando gradualmente para 2 a 3 metros, sendo 3 a 4,5 metros na parte oeste da ilha da Madeira no final do dia.Temperatura da água do mar: 19/20ºC.