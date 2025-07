Bom dia!

- Pelas 10h00, no Palácio do Governo Regional – Avenida Zarco 2.º Andar – Funchal, o Secretário Regional da Economia recebe o administrador da empresa Sanó Horizonte – SARL, Dauda Sanó, da República da Guiné-Bissau.

- A Casa de Saúde São João de Deus recebe, a partir das 10h30, a visita do secretário regional das Finanças, Duarte Freitas, e do presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento do PRR, Pedro Dominguinhos.

- Às 16h30, no Bairro da nazaré, em São Martinho, realiza-se a inauguração do empreendimento de habitação social.

- A sessão solene do Dia do Concelho do Porto Moniz está marcada para as 17h00, no Espaço Multiusos.

- Integrado na Semana da Juventude em Câmara de Lobos, entre as 18h30 e as 21h30, realiza-se o passeio de catamarã ao por do sol com o DJ SIL.

- Arranca no Porto Moniz a Semana do Mar com uma programação repleta de muita animação e atividades. A abertura oficial está marcada para as 19h00. Pelas 22h45, atua António Zambujo com a Orquestra de Jazz do Funchal.