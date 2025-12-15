Saída de Leonardo Jardim do Cruzeiro oficializada

O madeirenee Leonardo Jardim abandonou o comando técnico do Cruzeiro, apesar de ter contrato até 2026, horas depois da eliminação nas meias-finais da Taça do Brasil de futebol, divulgou hoje o emblema de Belo Horizonte.

Em comunicado, o Cruzeiro avançou que Jardim, de 51 anos, já não irá liderar a equipa em 2026 e que a explicações para sua saída serão dadas ainda hoje em conferência de imprensa, com a presença do treinador português.

“Somos gratos por toda a dedicação, comprometimento e profissionalismo durante o ano. Desejamos muito sucesso na sequência das trajetórias dos profissionais”, lê-se na nota do clube.

Jardim chegou a Minas Gerais em fevereiro e levou o Cruzeiro ao terceiro lugar do Brasileirão e ficou a um passo da final da Taça do Brasil.

No domingo, em São Paulo, no duelo de segunda mão das ‘meias’, o Cruzeiro caiu perante o Corinthians no desempate por grandes penalidades (5-4), encontro que podia ter tido outro desfecho caso Gabriel Barbosa, antigo avançado do Benfica, tivesse marcado o seu penálti, que daria o apuramento a Leonardo Jardim.

Antes de ter a primeira experiência no Brasil, Jardim treinou Camacha, Beira-Mar, Desportivo de Chaves, Sporting de Braga, Olympiacos, Sporting, Mónaco, Al Hilal, Al Ahli, Al Rayyan e Al Ain.

No seu currículo, o treinador nascido na Venezuela conta com uma Liga francesa, um campeonato grego, uma Liga saudita e uma Liga dos Campeões asiática.