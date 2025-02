A Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, está a promover, em parceria com o Clube de Cinema e Artes Digitais da Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco, um concurso de fotografia digital intitulado ‘Paisagens da Madeira’.

O concurso, que tem o JM como ‘media partner’, é dirigido às escolas do 3.º ciclo e do ensino secundário detentoras de um Clube Europeu, de um Clube de Fotografia ou de outros projetos que disseminem as temáticas europeias, bem como a transformação digital, segundo adianta a SRECT.

“Este concurso tem como principais objetivos estimular a criatividade e o gosto pela fotografia, bem como a promoção de uma cidadania europeia ativa e do sentido de estética”, revela a mesma fonte.

A Madeira comemora os 25 anos da Floresta Laurissilva este ano e o tema da floresta servirá precisamente de base aos projetos fotográficos a concurso.As fotografias devem ser enviadas até ao dia 2 de maio de 2025, recorrendo ao email que cada aluno tem na escola, de domínio @edu.madeira.gov.pt.

O primeiro classificado será premiado com 100 euros em cartão FNAC, uma estadia de uma noite para duas pessoas com pequeno-almoço incluído, oferta do grupo SENSA Hotels, e ainda uma assinatura digital de um mês do JM.

Para o segundo classificado fica reservado um cartão FNAC com 75 euros, ao qual se junta uma oferta da taxa de inscrição e da primeira mensalidade nos ginásios Be-Fit, além de uma assinatura digital de um mês, oferta do JM.

Por fim, o terceiro classificado irá receber um saldo de 50 euros em cartão FNAC, dois passeios de catamarã da VMT Madeira e um mês de assinatura digital do JM.

As 50 fotografias mais votadas farão parte da exposição que será exibida na galeria, Espaço EntreArte, no átrio do Gabinete da Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, sendo que algumas delas serão também exibidas no auditório da FNAC Madeira em data a anunciar.