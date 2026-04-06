Irão: EUA podem destruir pontes e centrais elétricas “em quatro horas” afirma Trump

As forças norte-americanas poderão destruir “em quatro horas” a totalidade das pontes e as centrais elétricas do Irão, ameaçou hoje o Presidente norte-americano, Donald Trump.
“Temos um plano, graças ao poder das nossas forças armadas, que prevê que todas as pontes do Irão sejam destruídas até à meia-noite de amanhã (terça-feira), que todas as centrais elétricas do Irão fiquem fora de serviço (...) e nunca mais possam ser utilizadas”, afirmou Trump.
O Presidente norte-americano fez ao Irão um ultimato para chegar a um acordo de cessar-fogo até terça-feira às 20:00 de Washington (01:00 de quarta-feira em Portugal continental).
A destruição de pontes e centrais elétricas “será feita no espaço de quatro horas — se assim o quisermos”, acrescentou Trump numa conferência de imprensa na Casa Branca, centrada no resgate de um piloto norte-americano no Irão no passado fim de semana.
“O Irão na sua totalidade poderia ser destruído numa única noite, e essa noite poderia muito bem ser a de amanhã (terça-feira)”, ameaçou Donald Trump.
Questionado sobre a possibilidade de os ataques a infraestruturas civis representarem crimes de guerra, Trump afirmou não se “preocupar” e garantiu que a operação militar norte-americana contava com o apoio da população iraniana.
Os iranianos “estarão dispostos a sofrer para ter a liberdade”, declarou Donald Trump, garantindo haver apoio dentro do país à continuação dos bombardeamentos.
Trump classificou hoje como um “passo muito significativo” a proposta de cessar-fogo de 45 dias no Irão apresentada por países mediadores, embora insista que ainda é insuficiente.
“Ainda não é suficiente, mas é um passo muito significativo”, afirmou Trump à margem de uma cerimónia de Páscoa na Casa Branca, em Washington.
Horas antes, a Casa Branca (presidência norte-americana) tinha confirmado que mediadores internacionais propuseram uma trégua temporária no conflito com o Irão, mas salientou que o Presidente dos Estados Unidos não endossou formalmente a iniciativa.
“É apenas uma ideia entre muitas, e o Presidente não a endossou. A operação militar continua”, declarou um alto responsável norte-americano, referindo-se à ofensiva em curso, designada “Operação Fúria Épica”.
Segundo o portal norte-americano Axios, a proposta foi apresentada por mediadores do Paquistão, Egito e Turquia e prevê uma pausa de 45 dias nas hostilidades para permitir negociações diplomáticas.
O plano inclui uma primeira fase de cessar-fogo temporário, passível de prorrogação, seguida de negociações destinadas a alcançar um acordo de paz duradouro entre Washington e Teerão.
Apesar de reconhecer a relevância da proposta, Trump não indicou qualquer compromisso imediato com a sua implementação, mantendo em aberto a continuidade das operações militares.
Os Estados Unidos e Israel têm em curso desde 28 de fevereiro uma ofensiva militar de grande envergadura contra o Irão, que já causou mais de três mil mortos na região do Golfo.
Teerão respondeu com ataques contra interesses norte-americanos e israelitas nos países do Golfo Pérsico, além de bloquear o Estreito de Ormuz, o que fez disparar os preços do petróleo.
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