A secretária regional de Agricultura, Pescas e Ambiente, Rafaela Fernandes, juntamente com o presidente do Instituto de Florestas e Conservação da Natureza, Manuel Filipe reuniu-se, ontem, com a Direção da Associação de Criadores de Gado das Serras do Poiso.

De referir que a Associação conta atualmente com cinco trabalhadores para apoio de um rebanho de 900 ovelhas que são propriedade dos cerca de 100 associados.

Segundo fez saber a governante, o contrato-programa com esta associação será reforçado em 50%, perante a “necessidade de contratação de mais dois colaboradores”.

Ao mesmo tempo a direção da Associação reconhece a “necessidade de maior envolvimento dos associados antes de aumentar o número de animais”.

Para análise das propostas, a Secretária Regional estará presente na assembleia geral de associados prevista no mês em curso.

O tema ‘Gado nas Serras’ que tem sido frequentemente debatido, além da componente ambiental exige, segundo a tutela, “igualmente atenção com o bem-estar animal”.

Assim, associado aos cuidados que cada proprietário detentor de ovinos deve assumir, o Governo Regional reforçará o apoio técnico veterinário do serviço público através da Direção Regional de Veterinária e Bem-Estar Animal.

Fica para já assente que o entendimento assumido pela Secretaria da tutela é o de que acima das querelas entre partidos devem ser ouvidos os reais interessados nesta atividade bem como o necessário equilíbrio com outras atividades como por exemplo as provas desportivas de veículos motorizados, a circulação de bicicletas nos trilhos e o princípio primordial de defesa da floresta.

Está em curso a revisão da legislação vigente e a Secretaria está a ouvir as entidades com relação direta a esta área.