As VI Jornadas Hospitaleiras de Saúde Mental, ‘do Asilo à Inovação ... 100 Anos de Hospitalidade’, debatem entre amanhã e sexta-feira o tema da saúde mental com um extenso programa que contemplará várias intervenções de especialistas regionais, nacionais e internacionais.

Após o dia de hoje ter sido dedicado à realização de três workshops, esta quinta-feira os trabalhos seguem na Casa de Saúde Câmara Pestana, começando, às 09h30, com a conferência ‘Depois de 1925...100 anos da psiquiatria na Madeira’, que será dirigido por Délia Gomes, assistente social.

Haverá depois um momento artístico, protagonizado pelo Grupo de Teatro da CSCP, seguindo-se uma série de outros momentos, entre os quais ‘As Palavras e as Coisas’ (com o psiquiatra Luís Filipe Fernandes), ‘Responsabilidades partilhadas entre médico e doente. O que é de quem? (médico Nelson Olim), ‘Identidade de Género. Uma realidade ou uma moda? (psiquiatra Frederica Passos), ‘Adições sem substância. E quando termina o prazer? (psiquiatra Joana Vieira).

O programa inclui também o ‘Admirável Mundo Novo’, com a moderação da jornalista Tânia Spínola; a ‘Inteligência Artificial e Saúde Mental (professor universitário Ayman Fanous); ‘Digitalização de Saúde (professor universitário Augusto Esteves); ‘Impacto ou retorno dos cuidados de saúde mental) ( Bruna Gouveia, diretora regional da Saúde).

Seguir-se-ão os ‘Manicómios, Prisões e conventos’, com moderação do jornalista António Jorge Pinto; a ‘Coersão em Saúde Mental’ (investigadora Deborah Aluh); ‘O contributo das neurociências para a psiquiatria forense – a nova Lei de Saúde Mental’ (psiquiatra Virgínia Henriques); e ‘Quebrar as grades do estigma em saúde mental’ (cantora Rita Redshoes). O dia finaliza com a atuação, às 17h00, das Ninfas do Atlântico.

Refira-se que o evento decorre da celebração dos 100 anos da chegada das Irmãs Hospitaleiras à Madeira e da sua presença ao serviço da Saúde Mental na ilha.