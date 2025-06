Para esta terça-feira, o IPMA prevê períodos de céu muito nublado, com apossibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos na vertentenorte e terras altas da ilha da Madeira. O vento será fraco a moderado (até 25 km/h) de norte/noroeste.

No que concerne ao Funchal, as previsões apontam para períodos de céu muito nublado evento fraco (inferior a 15 km/h).

Quanto ao estado do mar, na Costa Norte haverá ondas de norte com 1 a 1,5 metros, ao passo que a Costa Sul vai registar ondas inferiores a 1 metro. A temperatura da água do mar rondará os 20/21ºC.