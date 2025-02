Rui Teixeira lembra na despedida compromissos que ficaram por resolver

O comandante da Zona da Marítima da Madeira, cessante, capitão de mar e guerra Rui Manuel Rodrigues Teixeira, apresentou esta tarde cumprimentos de despedida ao presidente da Assembleia Legislativa da Madeira.

De acordo com um comunicado do gabinete de José Manuel Rodrigues, Rui Teixeira “aproveitou este encontro para fazer um balanço positivo ao longo destes últimos três anos em que exerceu funções”.

“Foram três anos muito intensos, mas positivos, daquilo que são as várias funções quer na área militar, quer na área de autoridade marítima. Houve a necessidade de trabalhar em conjunto com muitas entidades, como instituições, com o Governo Regional e vários sectores económicos regionais”, destacou o oficial da Marinha.

Na mesma ocasião, Rui Teixeira, citado no comunicado, lembrou “compromissos que foram assumidos pela Marinha que não puderam ser concretizados”, referindo-se, especificamente, “à cedência de um cais para a Marinha operar, assim como o edifício que servirá de alojamento para os militares”.

Conforme referiu, este era um objetivo que por força de “várias circunstâncias, não foi possível concretizar”.

“No entanto, estou certo que o Governo Regional continuará a dar todo o apoio e toda a atenção a estes dois assuntos importantes, de forma a que muito em breve, se concretize”, sublinhou.

O capitão de mar e guerra, que cessa a sua missão por ter passado à situação de reserva, teve ocasião de fazer um balanço dos mais de três anos que desempenhou o seu comando na Região e de agradecer ao Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, a colaboração institucional recebida.

José Manuel Rodrigues agradeceu todo o trabalho desenvolvido pelo comandante cessante, que, segundo refere o comunicado, “desempenhou a sua missão de uma forma exemplar, desejando os mais sucessos pessoais e profissionais para o seu futuro”.