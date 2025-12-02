Madeira regista a 3.ª maior subida do País no preço das casas em novembro

A Madeira regista a 3.ª maior subida do país: preços das casas valoriza 14,5% em novembro, depois dos Açores (22%) e do Alentejo (16,9%), conforme dá conta o relatório mensal da idealista

O preço das casas na Região subiu 14,5% em novembro face ao mesmo mês do ano anterior. Segundo o índice de preços, comprar casa na Madeira tinha um custo de 3.691 euros por metro quadrado (euros/m2) no final do mês, tendo em conta o valor mediano.

Entre os municípios que registaram as maiores subidas anuais destacam-se Ribeira Brava (47%), Machico (37,9%) e Santa Cruz (28,5%). Seguem-se Santana (21,1%), Funchal (10,2%) e São Vicente (7,2%). Não se registaram descidas.

O município mais caro para comprar casa continua a ser o Funchal, onde o preço se fixou nos 3.864 euros/m2, seguido por Ribeira Brava (3.820 euros/m2) e Machico (3.145 euros/m2). Seguem-se Santa Cruz (3.020 euros/m2), São Vicente (2.097 euros/m2) e Santana (1.792 euros/m2).

Já no Porto Santo, os preços subiram 48,2%, custando o metro quadrado, 3.801 euros.

A nível nacional, o preço da habitação subiu 7,8% nos últimos 12 meses, situando-se em 3.000 euros/m2.

Leia a nota de imprensa do Idealista:

- Cidades capitais de distrito/região autónoma

Em novembro, os preços das casas subiram na maioria das 18 capitais de distrito e regiões autónomas analisadas. As maiores variações anuais verificaram-se em Santarém (27,2%), Beja (26,6%) e Portalegre (23,6%), que lideram a lista das subidas. Seguem-se Setúbal (17%), Guarda (15,8%), Viana do Castelo (13,8%), Ponta Delgada (11,1%), Funchal (10,2%), Évora (9,9%), Coimbra (9,8%), Aveiro (9,5%), Viseu (9,1%), Braga (8,7%), Leiria (8,5%), Faro (6,1%), Porto (5,8%) e Lisboa (4,0%). A única exceção foi Vila Real, que registou uma descida anual de –1,6%.

Lisboa mantém-se como a cidade onde é mais caro comprar casa, atingindo 5.914 euros/m2. Seguem-se Porto (3.908 euros/m2) e Funchal (3.864 euros/m2). No quarto e quinto lugares surgem Faro (3.400 euros/m2) e Setúbal (2.957 euros/m2).

Mais abaixo posicionam-se Aveiro (2.740 euros/m2), Évora (2.567 euros/m2), Ponta Delgada (2.374 euros/m2), Coimbra (2.267 euros/m2), Braga (2.133 euros/m2) e Viana do Castelo (2.112 euros/m2).

Seguem-se Leiria (1.746 euros/m2), Viseu (1.705 euros/m2), Santarém (1.698 euros/m2), Vila Real (1.343 euros/m2), Beja (1.321 euros/m2), Portalegre (1.020 euros/m2) e, por fim, a Guarda (981 euros/m2).

- Distritos/Ilhas

Analisando os dados de novembro, as maiores subidas de preços ocorreram na ilha de Porto Santo (48,2%), destacando-se muito acima das restantes localidades. Seguem-se a ilha do Faial (33,2%), a ilha Terceira (23,7%), Santarém (20,9%), ilha de São Miguel (20,2%), Guarda (20%), ilha do Pico (18,9%), Setúbal (18,4%), ilha de Santa Maria (17,4%), Castelo Branco (17,4%), ilha da Madeira (14,1%), Aveiro (13,7%), Viseu (13,6%), Leiria (13,1%), ilha de São Jorge (12,6%), Évora (12,6%), Portalegre (12,5%), Beja (12,2%), Viana do Castelo (10,6%), Braga (10,2%), Faro (9,5%), Coimbra (7,2%), Lisboa (6,8%), Porto (5,1%) e Vila Real (5,0%).

A menor variação positiva verificou-se em Bragança (1,7%), continuando, ainda assim, com crescimento.

O ranking dos distritos e ilhas com o preço por metro quadrado mais elevado é liderado por Lisboa (4.513 euros/m2). Seguem-se Faro (3.862 euros/m2), ilha de Porto Santo (3.801 euros/m2), ilha da Madeira (3.688 euros/m2), Setúbal (3.143 euros/m2), Porto (3.013 euros/m2) e ilha de São Miguel (2.276 euros/m2).

Logo depois surgem Aveiro (2.001 euros/m2), Leiria (1.933 euros/m2), Braga (1.857 euros/m2), ilha do Faial (1.757 euros/m2), ilha do Pico (1.649 euros/m2), ilha Terceira (1.630 euros/m2), Viana do Castelo (1.615 euros/m2), Coimbra (1.602 euros/m2), Évora (1.593 euros/m2), ilha de Santa Maria (1.576 euros/m2), Santarém (1.517 euros/m2) e ilha de São Jorge (1.399 euros/m2).

Na faixa inferior do ranking encontram-se Beja (1.355 euros/m2), Viseu (1.270 euros/m2), Vila Real (1.093 euros/m2), Castelo Branco (1.016 euros/m2), Bragança (938 euros/m2), Portalegre (898 euros/m2) e Guarda (850 euros/m2).

- Regiões

Nos últimos 12 meses, os preços das casas à venda aumentaram em todas as regiões do país. As maiores subidas tiveram lugar na Região Autónoma dos Açores, com uma variação anual de 22%, seguida pelo Alentejo (16,9%), Região Autónoma da Madeira (14,5%), Centro (12,1%), Algarve (9,5%), Área Metropolitana de Lisboa (8,6%) e Norte (3,7%).

A Área Metropolitana de Lisboa, com 4.180 euros/m2, continua a ser a região mais cara para adquirir habitação, seguida pelo Algarve (3.862 euros/m2), Região Autónoma da Madeira (3.691 euros/m2) e Norte (2.488 euros/m2). Logo depois surgem a Região Autónoma dos Açores (1.965 euros/m2), o Alentejo (1.927 euros/m2) e o Centro (1.695 euros/m2), que permanecem as regiões mais baratas para comprar casa.

- Índice de preços imobiliários do idealista

Para a realização do índice de preços imobiliários do idealista, são analisados os preços de oferta (com base nos metros quadrados construídos) publicados pelos anunciantes do idealista. São eliminados da estatística anúncios atípicos e com preços fora de mercado.

Incluímos ainda a tipologia “moradias unifamiliares” e descartamos todos os anúncios que se encontram na nossa base de dados e que estão há algum tempo sem qualquer tipo de interação pelos utilizadores. O resultado final é obtido através da mediana de todos os anúncios válidos de cada mercado.