Rúben Aguiar diz estar a viver uma “situação horrível”, depois de ter sido condenado a cinco anos e meio de prisão efetiva pelo atropelamento de um homem, seguido de fuga. Factos ocorridos em abril do ano passado, à saída de uma bomba de gasolina em Alcochete.

“Sinto-me triste, nunca desejei nada disso”, revelou ontem ao programa Linha Aberta, da SIC. O artista garante estar arrependido. “Mostrei todo o arrependimento em tribunal. Olhei para o senhor Carlos e pedi-lhe desculpa, dei-lhe uma mãozada, mas infelizmente ele não aceitou”, explicou.

Rúben Aguiar confessou estar “muito em baixo” com o desfecho do julgamento. “Errei, mas a pena é muito alta”.

Continua a assegurar que nunca quis atropelar ninguém. “Naquela hora só queria sair dali”. E pretende que a pena possa ser suspensa de forma a “trabalhar para poder pagar toda a indemnização que o juiz atribuir” à vítima, que estará fixada nos 40 mil euros.

Rúben Aguiar também deu a sua versão dos acontecimentos: “A vítima disse em julgamento, que ele já estava de costas e no passeio, quando eu supostamente lhe ataquei a falsa fé e isso não corresponde ao que o vídeo transmite, nem ao que aconteceu. Eu nunca ataquei ninguém, muito menos pelas costas.Eu vinha na minha paz, quando fui abordado pela vítima a esbracejar e aos gritos no meio da via, eu tento avançar, contornando o senhor só que ele deu um murro no capot do meu carro, chega a me impedir de sair do carro.Vinha cansado de poucas horas de sono e de uma viajem de 3 horas de carro e fiquei assustado.Existe sim uma vítima, que não sou eu e como disse em tribunal, estou disposto a assumir todos os custos, para ajudar este senhor que encontra-se bem melhor de saúde.”