O Partido PAN - PESSOAS - ANIMAIS - NATUREZA considera que o desporto, nas suas vertentes amadoras e profissionais, “tem necessariamente de ser apoiado e é um espelho de como a comunidade, e neste caso a região, desenvolve políticas inclusivas e orientadas para a saúde e para a competição desportiva”. Foi Mónica Freitas que o disse, esta manhã, numa iniciativa de campanha eleitoral, no bairro da Nazaré.

Considerando que há, obviamente, “que criar um plano de apoio pragmático e destinado para as modalidades mais esquecidas, assim como garantir a igualdade de oportunidades e que a condição social e económica de um agregado não seja travão à progressão e eventual carreira desportiva”, Mónica Freitas lembrou que o desporto é um valioso instrumento no desenvolvimento e reconhecimento pessoal”.

“É crucial que o futuro governo garanta a igualdade de acessos e as condições mínimas para a prática e competição do desporto profissional, enquanto deve investir no desporto amador, mais especificamente ao nível de infraestruturas, vendo a sua importância na saúde e bem-estar das pessoas.” - refere a deputada do PAN Madeira, Mónica Freitas

O PAN compromete-se com o desenvolvimento de bolsas de mérito desportivas para os atletas que queiram continuar os seus estudos académicos, garantindo o devido reconhecimento e valorização das e dos jovens.