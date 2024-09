O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, é um dos convidados do Encontro Internacional pela Paz, que decorre entre os dias 22 e 24 de setembro, em Paris. Organizado pela Comunidade de Sant’Egidio e pela Arquidiocese de Paris, o evento junta na capital francesa os representantes das principais religiões mundiais, e personalidades do campo da política, da sociedade civil e da cultura, com o objetivo de refletir sobre a urgência de uma cultura de Paz.

De acordo com os dados da ONU (Organização das Nações Unidas), o mundo está a presenciar o maior número de conflitos violentos desde a II Guerra Mundial, existindo mais de 2 mil milhões de pessoas, um quarto da população mundial, a viverem em zonas afetadas pelos conflitos e pelas guerras. É precisamente para esta realidade que os dirigentes mundiais pedem uma reflexão profunda e uma atitude à escala global que seja capaz de travar a violência e de promover a convivência pacífica e a solidariedade.

O Encontro Internacional “Imaginer la Paix - Imaginar a Paz” conta com testemunhos de pessoas que vivem em zonas de guerra, como são os casos da Ucrânia e de Gaza. Com o objetivo de dar voz às pessoas que não se resignam perante tantas vítimas inocentes, perante milhares de deslocados e perante a devastação causada pela guerra, esta cimeira debate, também, o risco de alargamento dos conflitos a nível global.

Na Assembleia de Abertura acontece no Palais des Congrès, na tarde de 22 de setembro, e nos vários painéis (mais de 20) previstos no coração de Paris (IV, V e VI distritos), serão abordadas as questões emergentes do nosso tempo, com especial atenção para os temas da paz e do desarmamento, da crise ambiental e dos migrantes, da democracia e da solidariedade.

O presidente do Parlamento madeirense irá discursar no Fórum 21 onde o tema selecionado para análise foi a “Convivência” (Living Together). O grupo de trabalho é moderado por Mario Marazziti (Itália), da Comunidade de Sant’Egídio, e tem como palestrantes José Manuel Rodrigues (Portugal), Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Patricia Giunti (Itália), Presidente da Fundação Giorgio La Pira, Oliver Roy (França), orientalista e cientista político, Satish Kumar Modi (Índia), Diretor da Sociedade de Caridade Shri Durga, Yoshiharu Tomatsu (Japão), Presidente da organização Religions for Peace, Nicolas Guinard (França), da Organização Internacional da Francofonia, Ruzbeh Hodiwala (índia), representante do Zoroastrianismo, uma das religiões mais antigas do mundo, e Syuhud Sahudi Marsudi, Vice-Presidente do Conselho de Ulema da Indonésia.

Entre as personalidades estão, também, o Presidente francês Emmanuel Macron e os mais altos representantes das Igrejas cristãs (o Arcebispo de Paris Laurent Ulrich, o Cardeal de Kinshasa, Fridolin Ambongo Besungu, o Patriarca Caldeu Louis Raphaël Sako, o Patriarca Assírio Mar Awa Royel, e o Arcebispo de Cantuária Justin Welby), do hebraísmo e do islamismo (com importantes delegações do Médio Oriente, do Paquistão e da Indonésia), do budismo, do hinduísmo e das religiões asiáticas, juntamente com muitos expoentes do mundo da economia e da cultura, como o académico francês Amin Maalouf, bem como o fundador da Comunidade de Sant’Egidio Andrea Riccardi.

O Encontro Internacional pela Paz conta também com a participação da sociedade civil, sobretudo jovens vindos de diferentes países europeus.