A semana da Saúde e Bem-estar será assinalada na Ribeira Brava amanhã, dia 24, através de várias iniciativas na frente-mar da vila, onde serão realizadas, entre as 09h e as 13h, medições da pressão arterial, dos níveis de glicémia, do perímetro abdominal, do peso e do IMC.

Trata-se de uma iniciativa da Associação Juvenil de Medicina da Madeira (AJEM) à qual a autarquia se associa, tendo em conta o aumento de risco cardiovascular na Região e a necessidade de alertar a população para possíveis doenças cardíacas, bem como AVC’s e diabetes.

Deste modo, a população está convidada a participar nesta Semana da Saúde, falar com os profissionais, pedir aconselhamentos e perceber melhor como anda a saúde e bem-estar. Esta atividade é gratuita e aberta ao público em geral, já que é um tema transversal a toda a população, e pode ser uma mais-valia para a divulgação da informação e testagem sobre estas doenças de risco.

“É importante sensibilizar as pessoas para terem cuidado com a sua saúde, de forma a evitar problemas futuros e prevenir doenças. Muitas vezes, as pessoas só se apercebem do estado da sua saúde quando já é demasiado tarde”, considera uma nota da Autarquia.

Daí que a Câmara Municipal tenha o intuito de promover estas iniciativas para educar e informar a população. No contexto deste evento, é possível prevenir problemas de saúde como hipertensão, diabetes, obesidade e doenças cardiovasculares através de simples medições e aconselhamentos.