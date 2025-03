Para celebrar o Dia Mundial do Artesão, que se assinala amanhã, 19 de março, a Câmara Municipal da Ribeira Brava preparou uma iniciativa especial no Espaço do Artesão, no Campanário: uma demonstração ao vivo com a presença de seis artesãos. Assim, entre as 10h e as 12h, os visitantes terão a oportunidade de acompanhar de perto o processo criativo e as técnicas de trabalho utilizadas por estes ‘mestres de ofício’.

As demonstrações incluirão o processamento da lã, a confeção de gaiolas em cana vieira, o Bordado Madeira e o artesanato em palha de trigo e milho, oferecendo uma experiência enriquecedora sobre o saber-fazer artesanal.

Irina Andrusko mostrará como trabalha a lã de ovelha para criar peças de vestuário tradicional, como barretes de orelhas, coletes, calças e casacos. Avelino Namora, um artesão invisual, vai ensinar a arte de confecionar gaiolas em cana vieira, um ofício que exige paciência e destreza, destacando a sensibilidade tátil necessária para o trabalho. Madalena Andrade apresentará o seu trabalho com palha de trigo e milho, explicando o processo de entrelaçamento dessa matéria-prima para criar cestos e outros objetos tradicionais, preservando uma prática ancestral.

No domínio do Bordado Madeira, Evangelina Maria, Firmina Abreu e Firmina Ferreira partilharão a sua mestria, mostrando diferentes técnicas e pontos que tornam este bordado um símbolo cultural único da região.

Durante o evento, os participantes terão a oportunidade de observar diversos processos artesanais e conhecer técnicas que mantêm vivas as tradições regionais. Será possível admirar a precisão deste trabalho e compreender o tempo e a dedicação necessários para criar peças únicas que continuam a representar o artesanato local, tanto a nível nacional como internacional.

Esta iniciativa visa promover o reconhecimento e a valorização do artesanato, proporcionando ao público uma oportunidade de conhecer o talento dos artesãos e a riqueza das tradições locais