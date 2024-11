Realizar-se-á amanhã, sábado, entre as 8:00 e as 18:00, a reposição do colmo numa moradia, localizada no sítio da Achada, no Jardim da Serra, numa ocasião em que serão recolhidas imagens e testemunhos para a produção de um minidocumentário.

De acordo com nota do CDISA - Centro de Desenvolvimento e Inovação Sociocultural e Agroflorestal, a finalidade deste projeto é o de “registar as técnicas e os saberes, próprios da ‘arte de abafar casas’. De modo a possibilitar a transmissão de conhecimentos, os mestres desta atividade serão acompanhados por alguns aprendizes”, explica.

A mesma nota indica que na freguesia do Jardim da Serra existem quatro imóveis, cujas coberturas são feitas de palha de centeio.

“Esse património é constituído por um palheiro, por duas cozinhas e por uma casa. Deste conjunto edificado, apenas uma moradia e uma cozinha continuam a ser utilizadas. Este património tem sido preservado, devido à vontade dos seus proprietários, bem como, ultimamente, aos apoios que o CDISA Quinta Leonor, a Junta e a Casa do Povo do Jardim da Serra têm concedido, aos interessados, com vista à manutenção e conservação deste tipo de património rural”, refere.