Reembolsos: Bloco de Esquerda aponta o dedo ao Governo Regional

O Bloco de Esquerda (BE) acusa o Governo Regional de ser “cúmplice” do Governo da Repúbloca na aprovação do novo regime do subsídio de mobilidade para os arquipélagos da Madeira e dos Açores.
Em comunicado, o BE considera as novas regras um “verdadeiro atentado contra os madeirenses, os seus direitos constitucionais e a Autonomia”.
Segundo a coordenadora regional, defende o executivo regional “teve várias oportunidades de se pronunciar ao longo deste processo, por isso é injustificável vir agora clamar contra o Governo da República, aliás da mesma cor política, quando sabia o que estava a ser preparado”.
“O que é facto é que hoje, 6 de janeiro de 2026, os madeirenses não conseguem levantar os reembolsos das viagens e, para além de adiantarem valores espatafúrdios ao Estado, têm agora de apresentar declarações de não dívida à Segurança Social e à Autoridade Tributária, para poderem reaver o dinheiro emprestado”, sublinha Dina Letra.
AQUINTRODIA
Ainda estoiravam as detonações dos festejos do Novo Ano, ainda não se haviam arrumado os fraques e as lantejoulas e já o mundo se surpreendia com mais...
O ano de 2025 foi um ano bom para a Madeira e para a generalidade dos Madeirenses. Voltámos a ter estabilidade política e também fruto disso mais um ano...
Não choraremos Maduro. Pelo contrário. O chavismo, regime autoritarista, típico do fascismo tropical, repressivo, violento, predador das riquezas do país,...
Imaginemos um bairro antigo. Não é um bairro perfeito, mas é um bairro organizado. Há regras básicas, um entendimento comum e uma memória coletiva de algo...
Leandro Silva era, até há bem pouco tempo, um perfeito desconhecido. Pelo menos para mim era... A única vez que me tinha cruzado com ele foi no Mercado...
A paz é um conceito amplamente debatido, no entanto, é raramente compreendido na sua dimensão. Muitas vezes, é vista apenas como a ausência de conflitos...
A recente visita da Inspeção Regional de Atividades Económicas ao Mercado de Santana chocou meia Madeira e silenciou a outra metade.
Na verdade, o que aconteceu...
Ser especialista pode considerar-se quem terá um conhecimento aprofundado e sistemático numa área específica, sustentado por formação, investigação e prática,...
Janeiro não me parece um começo. Parece-me uma margem. Aquele espaço em branco que acompanha o texto sem o apressar, onde não se escreve para avançar,...
DO FIM AO INFINITO
Sempre que transito de um ano para outro, penso que o mais extraordinário que me poderá acontecer no novo ano é morrer. Sem dúvida. Morrer é mesmo o mais...
A empresária mudou-se da Ucrânia para Portugal há mais de dez anos. Nessa altura, já possuía uma experiência diversificada — desde jornalismo e publicidade até pequeno empreendedorismo...
O Vitória de Guimarães garantiu esta noite a passagem à final da Taça da Liga, ao vencer, de reviravolta, o Sporting por 2-1.
Em Leiria, os lisboetas adiantaram-se...
O Presidente norte-americano, Donald Trump, está a avaliar com a sua equipa “múltiplas alternativas” para tomar posse do território dinamarquês da Gronelândia,...
A Segurança Social e a Caixa Geral de Aposentações só vão aplicar as novas tabelas de retenção do IRS em fevereiro, fazendo nessa altura o acerto do imposto...
Boa sorte!...
O Grupo D’Repente, composto por cinco músicos madeirenses, tem vindo a consolidar-se no panorama musical com um trabalho autoral, que mistura influências...
As famílias Amorim, Soares dos Santos, Guimarães de Mello e Azevedo dominaram, em 2025, o ‘ranking’ das 50 mais ricas em Portugal, com os patrimónios agregados...
O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, saudou hoje os compromissos alcançados sobre as garantias de segurança ocidentais para a Ucrânia, considerando...
O grupo parlamentar do JPP refere que foi contactado por um grupo de apicultores da Região Autónoma da Madeira a solicitar a intervenção urgente do partido...
O Governo dos Açores vai apresentar uma anteproposta de lei para alterar o Subsídio Social de Mobilidade e eliminar a obrigação de apresentação de comprovativos...
Um inquérito a 230 guardas prisionais que recorreram à Linha de Apoio Psicológico concluiu que 125 estão em acompanhamento, existindo “um elevado nível...