Reembolsos: Bloco de Esquerda aponta o dedo ao Governo Regional

O Bloco de Esquerda (BE) acusa o Governo Regional de ser “cúmplice” do Governo da Repúbloca na aprovação do novo regime do subsídio de mobilidade para os arquipélagos da Madeira e dos Açores.

Em comunicado, o BE considera as novas regras um “verdadeiro atentado contra os madeirenses, os seus direitos constitucionais e a Autonomia”.

Segundo a coordenadora regional, defende o executivo regional “teve várias oportunidades de se pronunciar ao longo deste processo, por isso é injustificável vir agora clamar contra o Governo da República, aliás da mesma cor política, quando sabia o que estava a ser preparado”.

“O que é facto é que hoje, 6 de janeiro de 2026, os madeirenses não conseguem levantar os reembolsos das viagens e, para além de adiantarem valores espatafúrdios ao Estado, têm agora de apresentar declarações de não dívida à Segurança Social e à Autoridade Tributária, para poderem reaver o dinheiro emprestado”, sublinha Dina Letra.