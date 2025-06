Reabriu a promenade da Praia Formosa até aos Socorridos

O espaço de circulação pedonal junto ao mar que liga a Praia Formosa aos Socorridos, entre Funchal e Câmara de Lobos, já está reaberto e disponível para uso público. Trata-se de uma promenade com mais de dois quilómetros, muito procurada por residentes e turistas.

A informação acaba de ser comunicada pela Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas. De acordo com o comunicado emito ao princípio da tarde, a reabertura acontece agora, depois de concluída a primeira fase da empreitada de reabilitação daquele troço, cujos trabalhos começaram em setembro do ano passado.

A demora é justificada pela Secretaria Regional liderada por Pedro Rodrigues como consequência das condições adversas do mar nos meses de inverno.

A mesma informação adianta que Élia Ribeiro, presidente da Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento salienta a importância de manter o espaço em boas condições de segurança, considerando o elevado número de pessoas que diariamente circula naquele percurso.

Os trabalhos foram executados por uma empresa privada e custaram mais de um milhão de euros, refere o mesmo comunicado.

“A promenade que liga os concelhos do Funchal e de Câmara de Lobos é uma infraestrutura muito procurada pelos madeirenses e visitantes da Região para a prática de exercício físico e de caminhadas ao longo do litoral. Com esta intervenção, a Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento reafirma o seu compromisso com a inovação e a gestão sustentável dos seus espaços, promovendo um local mais organizado, seguro e atrativo para todos.”