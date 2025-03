Quatro aviões estão com dificuldade em aterrar no Aeroporto Cristiano Ronaldo, encontrando-se às voltas, à espera de melhores condições.

De acordo com o site do Aeroporto da Madeira, pelo menos quatro voos atrasaram as suas chegadas, nomeadamente um voo da easyJet e outro da TAP, provenientes de Lisboa, que deveriam ter chegado pelas 13h00 e 13h30, respetivamente, e têm agora a aterragem prevista para as 15h40 e 15h05.