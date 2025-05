PSP abre as portas do Comando regional a candidatos à carreira na segurança interna

A iniciativa destina-se, sobretudo, a estudantes do 12.º ano que estejam à procura de opções no ensino superior.

Sendo assim, a PSP Madeira adianta que decorre uma ação no próximo dia 14 de junho, entre as 09h30 e as 11h00, no Comando regional da PSP, na Rua Dona Infância, n.º 28, no Funchal, e inclui uma visita às instalações bem como um momento de acompanhamento ao trabalho desenvolvido por um oficial em início de carreira.

“Tens o 12.º ano e procuras uma opção de ensino universitário? Já conheces o Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna (ISCPSI)? Queres saber mais sobre as suas condições de ingresso? Sabes quais as missões de um oficial da PSP?”, estas são algumas das perguntas que constam no convite da PSP Madeira.

Os participantes terão, durante toda a visita, a oportunidade de esclarecer dúvidas sobre a formação académica no ISCPSI, bem como as exigências do curso e do percurso profissional de um oficial da PSP.

“Estás convocado para esclarecimento destas e outras dúvidas”, adianta a PSP, que lembra que o concurso de ingresso no ISCPSI está aberto até ao dia 23 de junho.Esta pode ser uma saída profissional de relevo, oferecendo aos jovens a oportunidade de abraçar uma carreira sólida na segurança pública.

Certamente será, ainda, uma porta de entrada para um futuro promissor ao serviço da comunidade.Para participar, é necessário realizar uma inscrição prévia através do email rpub.madeira@psp.pt, indicando o nome completo e a data de nascimento.