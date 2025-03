A candidatura do PSD/Madeira às Eleições Regionais do dia 23 de março reforçou, hoje, junto ao Hospital Dr. Nélio Mendonça, o seu compromisso em continuar a garantir cuidados de saúde mais próximos, mais seguros e de acesso mais facilitado a toda a população madeirense.

O exemplo destacado foi o da Unidade de Hospitalização Domiciliária, inaugurada há dois anos, e que já chega atualmente a 300 utentes, permitindo-lhes ter acesso, sem necessidade de deslocação ao Hospital, a todos os cuidados e terapêuticas necessárias, nos seus locais de residência.

“Neste caso, temos uma Equipa multidisciplinar, constituída por médicos, enfermeiros, nutricionistas e assistentes sociais, que prestam em casa, no domicílio do próprio doente, cuidados semelhantes aos que seriam prestados numa Unidade de Internamento, sendo que, desta forma, conseguimos manter o doente no seu ambiente social e familiar e contribuímos para a sua maior autonomia pessoal” explicou Joana Silva.

A candidata sublinhou que esta solução garante, ao mesmo tempo, a redução da pressão sobre o internamento hospitalar, a diminuição dos casos de reinternamento e, muito importante, a redução das taxas de infeção hospitalar.

“Aquilo a que nos propomos, para a próxima Legislatura, é continuarmos a aumentar as soluções perante os novos desafios, assim como aumentar a qualidade, a segurança e o acesso ao Serviço Regional de Saúde”, frisou, ainda, a candidata social-democrata, deixando claro que, ao contrário do que avança a oposição, não existem soluções mágicas, mas, sim, um trabalho sério e responsável que tem tido bons resultados a favor da população e que deve, por isso mesmo, continuar para o futuro.