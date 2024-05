Hoje, pela manhã, o PSD percorreu a Levada Velha do Rabaçal para conhecer no terreno as estratégias implementadas pelo Governo Regional, no sentido de criar percursos, acessos e levadas alternativas, com o objetivo de diminuir a afluência e a carga de visitantes aos percursos principais.

Brício Araújo, porta-voz da iniciativa, afirmou que “o PSD veio aqui hoje fazer um percurso alternativo até ao Rabaçal. O que pretendemos essencialmente é mostrar a rede de percursos até ao Rabaçal. Há, de facto, uma grande diversidade, que deve ser realçada e que permite aliviar a pressão dos pontos mais procurados.”

Neste momento, o candidato admite que é evidente todo o esforço do Governo Regional em oferecer opções de qualidade e seguras para os visitantes. Brício Araújo realçou ainda que, em várias circunstâncias, o PSD “tem defendido um turismo com regras, disciplinado, sustentável, também no que diz respeito à preservação da natureza. Temos consciência de que o nosso património natural é um fator de grande promoção turística e o Governo Regional tem trabalhado na criação de alternativas em termos de percursos pedestres que são de excelente qualidade, seguros, sinalizados e monitorizados.”

Ao longo da visita, o PSD destacou também a importância da sensibilização dos guias e operadores turísticos na promoção dos percursos alternativos que permitem maiores equilíbrios aliviando a sobrecarga dos locais mais populares. “No fundo há a consciência de que é necessário tirar sobrecarga a alguns pontos e só se conseguirá tirar essa sobrecarga criando alternativas seguras, atrativas, sustentáveis, disciplinadas, que já existem e devem ser procuradas, o que, como referi, passa muito pela sensibilização dos operadores”, acrescentou o social-democrata.

No final, Brício Araújo reforçou toda a estratégia e o trabalho de excelência realizado pelo Governo Regional e pelo Instituto de Florestas, reiterando, ainda, o compromisso do PSD de continuar a dar primazia a estas matérias, à preservação do meio ambiente, à sustentabilidade turística e à valorização do património natural da nossa Região”.